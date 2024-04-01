Ченцов Федор Отст. Драгун Р.Плосского Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ченцов Федор Отст. Драгун Р.Плосского Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1707

Дата смерти

07.09.1783

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Чернцов Авдей Казак Редута Плосского Федоров

Мать ребёнка: Ченцова Ирина Никифорова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Федорова

Мать ребёнка: Ченцова Ирина Никифорова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ченцов Авксентий Федоров

Мать ребёнка: Ченцова Ирина Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ченцова Ирина Никифорова

Смерть
07.09.1783
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
76 лет, отставной драгун
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