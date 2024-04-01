Ченцов Федор Отст. Драгун Р.Плосского Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1707
Дата смерти07.09.1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1757
Сын: Чернцов Авдей Казак Редута Плосского Федоров
Мать ребёнка: Ченцова Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Анна Федорова
Мать ребёнка: Ченцова Ирина Никифорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ченцова Ирина Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ченцова Ирина Никифорова
Смерть
07.09.1783
Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
76 лет, отставной драгун