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Чернцова Параскева Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Баталов? Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
29.01.1776

Муж: Чернцов Авдей Казак Редута Плосского Федоров

Кустовое, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
внучка вдовы Софьи Баталовой
Рождение ребёнка
13.12.1779

Сын: Чернцов Петр Авдеев

Отец ребёнка: Чернцов Авдей Казак Редута Плосского Федоров

Рождение ребёнка
29.05.1783

Сын: Чернцов Иван Авдеев

Отец ребёнка: Чернцов Авдей Казак Редута Плосского Федоров

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ефимья Авдеева

Отец ребёнка: Чернцов Авдей Казак Редута Плосского Федоров

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Фекла Авдеева

Отец ребёнка: Чернцов Авдей Казак Редута Плосского Федоров

Смерть
Неизвестно
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