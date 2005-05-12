Исаева Эмма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаева Эмма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1940

Дата смерти

12.05.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1940

Отец: Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина (Исаева) Елена

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаев Дмитрий

Рождение ребёнка
28.03.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий

Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
20.08.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Исаев Дмитрий

Смерть
12.05.2005
Похороны
Неизвестно
Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область

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