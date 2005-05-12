Исаева Эмма
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1940
Дата смерти12.05.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1940
Отец: Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина (Исаева) Елена
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаев Дмитрий
Рождение ребёнка
28.03.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий
Рождение ребёнка
20.08.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Дмитрий
Смерть
12.05.2005
Похороны
Неизвестно