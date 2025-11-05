Моргачева (Исаева) Татьяна
женский, родилась 28.03.1963, Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
ОтецИсаев Дмитрий01.09.1936 г.р.
МатьИсаева Эмма26.12.1940 г.р.
Супруги
Моргачев Александр22.03.1962 г.р.
Дети
Моргачев Дмитрий09.07.1983 г.р.
Моргачев Михаил29.07.1986 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1963
Отец: Исаев Дмитрий
Мать: Исаева Эмма
Тимирязево, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Моргачев Александр
Рождение ребёнка
09.07.1983
Сын: Моргачев Дмитрий
Отец ребёнка: Моргачев Александр
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.07.1986
Сын: Моргачев Михаил
Отец ребёнка: Моргачев Александр