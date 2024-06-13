Рыжаков Яков Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Рыжаков Сергей Иванович
Мать: Рыжакова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжакова Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Рыжакова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рыжакова ?
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Рыжакова ? Яковлевна
Мать ребёнка: Рыжакова ?
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Рыжакова ? Яковлевна
Мать ребёнка: Рыжакова ?
Смерть
Неизвестно