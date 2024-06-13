Рыжаков Яков Сергеевич Около 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыжаков Яков Сергеевич

Место рождения

Верхний Шкафт, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Рыжаков Сергей Иванович

Мать: Рыжакова ?

Верхний Шкафт, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжакова Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Рыжакова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыжакова ?

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Рыжакова ? Яковлевна

Мать ребёнка: Рыжакова ?

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Рыжакова ? Яковлевна

Мать ребёнка: Рыжакова ?

Смерть
Неизвестно

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