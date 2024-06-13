Рыжакова ? 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рыжакова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ФГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжакова Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Рыжаков Яков Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжаков Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Рыжакова ? Яковлевна

Отец ребёнка: Рыжаков Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Рыжакова ? Яковлевна

Отец ребёнка: Рыжаков Яков Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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