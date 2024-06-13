Рыжакова ?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжакова Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Рыжаков Яков Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Рыжакова ? Яковлевна
Отец ребёнка: Рыжаков Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Рыжакова ? Яковлевна
Отец ребёнка: Рыжаков Яков Сергеевич
Смерть
Неизвестно