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Эдуард
Эдуард
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Хачатур
Мать
Сирануш
Жена
Жанна
Дети
Вазген
Эдуля
Добавил:
ЕБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Хачатур
Мать:
Сирануш
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Эдуля
Мать ребёнка:
Жанна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Вазген
Мать ребёнка:
Жанна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Жанна
Смерть
Неизвестно
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