Эдуард — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭдуард

Эдуард

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хачатур

Мать: Сирануш

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эдуля

Мать ребёнка: Жанна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вазген

Мать ребёнка: Жанна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жанна

Смерть
Неизвестно
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