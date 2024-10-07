Наталья Трифоновна
Место рождения
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Меркулов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Меркулов
Рождение ребёнка
18.04.1804
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Меркулов
Рождение ребёнка
03.01.1806
Отец ребёнка: Андрей Меркулов
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Андрей Меркулов
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Меркулов
Рождение ребёнка
1811
Отец ребёнка: Андрей Меркулов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Меркулов
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Андрей Меркулов
Смерть
Неизвестно