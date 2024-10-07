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Наталья Трифоновна

Место рождения

Нижнее Хорошово, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Хорошово, Коломенский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Амерево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Меркулов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Меркулов

Рождение ребёнка
18.04.1804

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Меркулов

Рождение ребёнка
03.01.1806

Сын: Глазков Ермил Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Меркулов

Рождение ребёнка
1809

Сын: Глазков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Меркулов

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Меркулов

Амерево, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Глазков Фёдор Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Меркулов

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Меркулов

Рождение ребёнка
1814

Сын: Глазков Семён Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Меркулов

Смерть
Неизвестно

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