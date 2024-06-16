Казила (Кирейчук) Татьяна Макаровна Около 1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казила (Кирейчук) Татьяна Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения и возраст указан в записи о рождении дочери Фёклы.
Место жительства
Неизвестно
Очкино, Сумська область
Бракосочетание
28.01.1918

Муж: Казила Григорий Владимирович

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: граждане села Очкино Денис Антоньев Ижока, Алексей Фёдоров Кисель. По невесте: Павел Демидович Дедовский и Георгий Захарьев Кирейчук.
Рождение ребёнка
05.10.1922

Дочь: (Казила) Фёкла Григорьевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Казила Григорий Владимирович

Очкино, Сумська область
По числу родившихся - четвёртая, по числу оставшихся в живых - вторая. Заявление о рождении было сделано её отцом Георгием Владимировичем.
Рождение ребёнка
26.05.1925

Дочь: (Казила) Елена Григорьевна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Казила Григорий Владимирович

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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