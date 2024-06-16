Казила (Кирейчук) Татьяна Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения и возраст указан в записи о рождении дочери Фёклы.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
28.01.1918
Поручители по жениху: граждане села Очкино Денис Антоньев Ижока, Алексей Фёдоров Кисель. По невесте: Павел Демидович Дедовский и Георгий Захарьев Кирейчук.
Рождение ребёнка
05.10.1922
Дочь: (Казила) Фёкла Григорьевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Казила Григорий Владимирович
По числу родившихся - четвёртая, по числу оставшихся в живых - вторая. Заявление о рождении было сделано её отцом Георгием Владимировичем.
Рождение ребёнка
26.05.1925
Дочь: (Казила) Елена Григорьевна (Георгиевна)
Отец ребёнка: Казила Григорий Владимирович
Смерть
Неизвестно