Казила Григорий Владимирович
Место рождения
Дата рождения18.04.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1896 ст.
Крещение
18.04.1896 ст.
Восприемники села Очкино запасной рядовой Андрей Иоаннов Жаркий и крестьянка Ксения Евфимьева Баржакова.
Бракосочетание
28.01.1918
Поручители по жениху: граждане села Очкино Денис Антоньев Ижока, Алексей Фёдоров Кисель. По невесте: Павел Демидович Дедовский и Георгий Захарьев Кирейчук.
Рождение ребёнка
05.10.1922
Дочь: (Казила) Фёкла Григорьевна (Егоровна)
Мать ребёнка: Казила (Кирейчук) Татьяна Макаровна
По числу родившихся - четвёртая, по числу оставшихся в живых - вторая. Заявление о рождении было сделано её отцом Георгием Владимировичем.
Рождение ребёнка
26.05.1925
Дочь: (Казила) Елена Григорьевна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Казила (Кирейчук) Татьяна Макаровна
Смерть
Неизвестно