Казила Григорий Владимирович 18.04.1896 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Казила Григорий Владимирович

Место рождения

Очкино, Сумська область

Дата рождения

18.04.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
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Место
Комментарий
Рождение
18.04.1896 ст.

Отец: Казила Владимир Филиппович

Мать: Казила (Ходощенко) Феврония Никифоровна

Очкино, Сумська область
Крещение
18.04.1896 ст.
Очкино, Сумська область
Восприемники села Очкино запасной рядовой Андрей Иоаннов Жаркий и крестьянка Ксения Евфимьева Баржакова.
Бракосочетание
28.01.1918

Жена: Казила (Кирейчук) Татьяна Макаровна

Очкино, Сумська область
Поручители по жениху: граждане села Очкино Денис Антоньев Ижока, Алексей Фёдоров Кисель. По невесте: Павел Демидович Дедовский и Георгий Захарьев Кирейчук.
Рождение ребёнка
05.10.1922

Дочь: (Казила) Фёкла Григорьевна (Егоровна)

Мать ребёнка: Казила (Кирейчук) Татьяна Макаровна

Очкино, Сумська область
По числу родившихся - четвёртая, по числу оставшихся в живых - вторая. Заявление о рождении было сделано её отцом Георгием Владимировичем.
Рождение ребёнка
26.05.1925

Дочь: (Казила) Елена Григорьевна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Казила (Кирейчук) Татьяна Макаровна

Очкино, Сумська область
Смерть
Неизвестно

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