(Наталья Максимова) Анастасия Максимова / Наталья Максимова 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

(Наталья Максимова) Анастасия Максимова / Наталья Максимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1803

умерла Неизвестно

Супруги
Мирон Акимов1803 г.р.
Дети
Алексей Миронов1825 г.р.
Китаев Игнатий Миронович1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирон Акимов

Рождение ребёнка
1825

Сын: Алексей Миронов

Отец ребёнка: Мирон Акимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Китаев Игнатий Миронович

Отец ребёнка: Мирон Акимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Китаев Иван Миронов

Отец ребёнка: Мирон Акимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Китаев Матвей Миронов

Отец ребёнка: Мирон Акимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталья Миронова

Отец ребёнка: Мирон Акимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ефимия Миронова

Отец ребёнка: Мирон Акимов

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

97 Наталья Максимова

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

82

Смерть
Неизвестно

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