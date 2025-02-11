(Наталья Максимова) Анастасия Максимова / Наталья Максимова
женский, родилась 1803
умерла Неизвестно
Супруги
Мирон Акимов1803 г.р.
Дети
Алексей Миронов1825 г.р.
Китаев Игнатий Миронович1827 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирон Акимов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Алексей Миронов
Отец ребёнка: Мирон Акимов
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Мирон Акимов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Китаев Иван Миронов
Отец ребёнка: Мирон Акимов
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Мирон Акимов
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталья Миронова
Отец ребёнка: Мирон Акимов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ефимия Миронова
Отец ребёнка: Мирон Акимов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно