Мирон Акимов 1803 — найти родственников по фамилии на Familio

Мирон Акимов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1803, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Аким Семенов1778 г.р.
Мать
Настасья Гаврилова Из Барановки1776 г.р.
Супруги
(Наталья Максимова) Анастасия Максимова / Наталья Максимова1803 г.р.
Дети
Алексей Миронов1825 г.р.
Китаев Игнатий Миронович1827 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Аким Семенов

Мать: Настасья Гаврилова Из Барановки

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Наталья Максимова) Анастасия Максимова / Наталья Максимова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Алексей Миронов

Мать ребёнка: (Наталья Максимова) Анастасия Максимова / Наталья Максимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Китаев Игнатий Миронович

Мать ребёнка: (Наталья Максимова) Анастасия Максимова / Наталья Максимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1828

Сын: Китаев Иван Миронов

Мать ребёнка: (Наталья Максимова) Анастасия Максимова / Наталья Максимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Китаев Матвей Миронов

Мать ребёнка: (Наталья Максимова) Анастасия Максимова / Наталья Максимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Наталья Миронова

Мать ребёнка: (Наталья Максимова) Анастасия Максимова / Наталья Максимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Ефимия Миронова

Мать ребёнка: (Наталья Максимова) Анастасия Максимова / Наталья Максимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

97

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

82

Смерть
Неизвестно

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