Мирон Акимов
мужской, родился 1803, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАким Семенов1778 г.р.
МатьНастасья Гаврилова Из Барановки1776 г.р.
Супруги
Дети
Алексей Миронов1825 г.р.
Китаев Игнатий Миронович1827 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Аким Семенов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Алексей Миронов
Мать ребёнка: (Наталья Максимова) Анастасия Максимова / Наталья Максимова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: (Наталья Максимова) Анастасия Максимова / Наталья Максимова
Рождение ребёнка
1828
Рождение ребёнка
1833
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Наталья Миронова
Мать ребёнка: (Наталья Максимова) Анастасия Максимова / Наталья Максимова
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Ефимия Миронова
Мать ребёнка: (Наталья Максимова) Анастасия Максимова / Наталья Максимова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно