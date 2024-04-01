Пятилетов Ефим Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.1860
Мать ребёнка: Пятилетова Феоктиста Стефанова
Рождение ребёнка
29.03.1872
Дочь: Мария Ефимова
Мать ребёнка: Пятилетова Феоктиста Стефанова
Рождение ребёнка
21.10.1873
Мать ребёнка: Пятилетова Феоктиста Стефанова
Рождение ребёнка
27.05.1876
Мать ребёнка: Пятилетова Феоктиста Стефанова
Рождение ребёнка
29.05.1879
Дочь: Марфа Ефимова
Мать ребёнка: Пятилетова Феоктиста Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно