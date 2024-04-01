Пятилетова Феоктиста Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.12.1860
Отец ребёнка: Пятилетов Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
29.03.1872
Дочь: Мария Ефимова
Отец ребёнка: Пятилетов Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
21.10.1873
Отец ребёнка: Пятилетов Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
27.05.1876
Отец ребёнка: Пятилетов Ефим Алексеев
Рождение ребёнка
29.05.1879
Дочь: Марфа Ефимова
Отец ребёнка: Пятилетов Ефим Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно