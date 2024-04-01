Пятилетова Феоктиста Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятилетова Феоктиста Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1860

Сын: Пятилетов Иван Ефимов

Отец ребёнка: Пятилетов Ефим Алексеев

Рождение ребёнка
29.03.1872

Дочь: Мария Ефимова

Отец ребёнка: Пятилетов Ефим Алексеев

Рождение ребёнка
21.10.1873

Сын: Пятилетов Федор Ефимов

Отец ребёнка: Пятилетов Ефим Алексеев

Рождение ребёнка
27.05.1876

Сын: Пятилетов Георгий Ефимов

Отец ребёнка: Пятилетов Ефим Алексеев

Рождение ребёнка
29.05.1879

Дочь: Марфа Ефимова

Отец ребёнка: Пятилетов Ефим Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пятилетов Ефим Алексеев

Смерть
Неизвестно
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