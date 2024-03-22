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Пономарева (Потапова) Домна

Место рождения

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Потаповъ Калина

Мать: Потапова Марфа Петрова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1787

Муж: Пономаревъ Шихмановъ Фадей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Настасья

Отец ребёнка: Пономаревъ Шихмановъ Фадей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Пономаревъ Шихмановъ Фадей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Пономаревъ Шихмановъ Фадей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1796

Дочь: Февронья

Отец ребёнка: Пономаревъ Шихмановъ Фадей

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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