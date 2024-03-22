Пономарева (Потапова) Домна
Место рождения
Дата рождения1769
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Потаповъ Калина
Мать: Потапова Марфа Петрова
Бракосочетание
26.01.1787
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Настасья
Отец ребёнка: Пономаревъ Шихмановъ Фадей
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Пономаревъ Шихмановъ Фадей
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Пономаревъ Шихмановъ Фадей
Рождение ребёнка
30.06.1796
Дочь: Февронья
Отец ребёнка: Пономаревъ Шихмановъ Фадей