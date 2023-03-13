Потапова Марфа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова Марфа Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Потаповъ Осипъ

Отец ребёнка: Потаповъ Калина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1766

Сын: Потаповъ Ермолай

Отец ребёнка: Потаповъ Калина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Пономарева Домна

Отец ребёнка: Потаповъ Калина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1772

Сын: Потаповъ Арефей

Отец ребёнка: Потаповъ Калина

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потаповъ Калина

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