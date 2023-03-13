Потапова Марфа Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1764
Сын: Потаповъ Осипъ
Отец ребёнка: Потаповъ Калина
Рождение ребёнка
1766
Сын: Потаповъ Ермолай
Отец ребёнка: Потаповъ Калина
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Пономарева Домна
Отец ребёнка: Потаповъ Калина
Рождение ребёнка
1772
Сын: Потаповъ Арефей
Отец ребёнка: Потаповъ Калина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потаповъ Калина