Пономаревъ Шихмановъ Фадей
Место рождения
Дата рождения1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Пономаревъ Егоръ
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1787
Жена: Пономарева Домна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Пономарева Домна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Пономарева Домна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Пономарева Домна
Рождение ребёнка
30.06.1796
Дочь: Февронья
Мать ребёнка: Пономарева Домна