Пономаревъ Шихмановъ Фадей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаревъ Шихмановъ Фадей

Место рождения

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Пономаревъ Егоръ

Мать: не указана

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.01.1787

Жена: Пономарева Домна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Пономарева Домна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Пономарева Домна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Пономарева Домна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.06.1796

Дочь: Февронья

Мать ребёнка: Пономарева Домна

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
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