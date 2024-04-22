Черваков Гоголев Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: Гоголев Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
07.11.1889 ст.
Дочь: Гоголева Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
08.03.1892
Сын: Черваков Гоголев Александр Иванович
Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
02.10.1895
Дочь: Гоголева София Ивановна
Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна
Восприемник
28.06.1897 ст.
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
У Петра ( Федор Игнатьев Феодосия Григорьева)
Рождение ребёнка
23.02.1898
Дочь: Гоголева Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
27.09.1900
Дочь: Гоголева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
03.07.1903 ст.
Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
10.09.1904
Дочь: Гоголева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна
Рождение ребёнка
08.02.1909
Дочь: Червакова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно