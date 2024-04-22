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Черваков Гоголев Иван Иванович

Место рождения

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Гоголев Иван Кузьмич

Мать: Гоголева Евдокия Михеевна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
07.11.1889 ст.

Дочь: Гоголева Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.03.1892

Сын: Черваков Гоголев Александр Иванович

Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
02.10.1895

Дочь: Гоголева София Ивановна

Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна

Восприемник
28.06.1897 ст.
Георгиевское, Халбужская волость, Кологривский уезд
У Петра ( Федор Игнатьев Феодосия Григорьева)
Рождение ребёнка
23.02.1898

Дочь: Гоголева Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
27.09.1900

Дочь: Гоголева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
03.07.1903 ст.

Сын: Гоголев Василий Иванович

Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.09.1904

Дочь: Гоголева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна

Рождение ребёнка
08.02.1909

Дочь: Червакова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Червакова Гоголева Евдокия Гавриловна

Смерть
Неизвестно
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