Червакова Гоголева (Кудряшова) Евдокия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Кудряшов Гавриил
Мать: не указана
Восприемник
09.02.1889 ст.
Алексея Амвросьевича
Рождение ребёнка
07.11.1889 ст.
Дочь: Гоголева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.03.1892
Сын: Черваков Гоголев Александр Иванович
Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович
Рождение ребёнка
02.10.1895
Дочь: Гоголева София Ивановна
Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович
Рождение ребёнка
23.02.1898
Дочь: Гоголева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1900
Дочь: Гоголева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1903 ст.
Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович
Рождение ребёнка
10.09.1904
Дочь: Гоголева Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович
Рождение ребёнка
08.02.1909
Дочь: Червакова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно