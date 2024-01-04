Червакова Гоголева (Кудряшова) Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червакова Гоголева (Кудряшова) Евдокия Гавриловна

Место рождения

Шулёво, Мантуровский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кудряшов Гавриил

Мать: не указана

Шулёво, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
09.02.1889 ст.
Алексея Амвросьевича
Рождение ребёнка
07.11.1889 ст.

Дочь: Гоголева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.03.1892

Сын: Черваков Гоголев Александр Иванович

Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович

Рождение ребёнка
02.10.1895

Дочь: Гоголева София Ивановна

Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1898

Дочь: Гоголева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1900

Дочь: Гоголева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович

Рождение ребёнка
03.07.1903 ст.

Сын: Гоголев Василий Иванович

Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович

Выползово, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
10.09.1904

Дочь: Гоголева Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович

Рождение ребёнка
08.02.1909

Дочь: Червакова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Черваков Гоголев Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черваков Гоголев Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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