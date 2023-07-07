Долгополенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгополенко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1978

Отец: Долгополенко Леонид

Мать: Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Долгополенко Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгополенко Светлана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диана

Мать ребёнка: Долгополенко Виктория

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Мать ребёнка: Долгополенко Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгополенко Виктория

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