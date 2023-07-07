Долгополенко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1978
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1978
Отец: Долгополенко Леонид
Мать: Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Долгополенко Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгополенко Светлана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диана
Мать ребёнка: Долгополенко Виктория
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Долгополенко Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Долгополенко Виктория