(Рудоквас) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рудоквас) Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудоквас Владимир

Мать: Рудоквас Елена

Рождение ребёнка
31.01.1978

Сын: Долгополенко Николай

Отец ребёнка: Долгополенко Леонид

Рождение ребёнка
13.11.1985

Сын: Демьянец Андрей

Отец ребёнка: Демьянец Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгополенко Леонид

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демьянец Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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