(Рудоквас) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудоквас Владимир
Мать: Рудоквас Елена
Рождение ребёнка
31.01.1978
Сын: Долгополенко Николай
Отец ребёнка: Долгополенко Леонид
Рождение ребёнка
13.11.1985
Сын: Демьянец Андрей
Отец ребёнка: Демьянец Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долгополенко Леонид
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демьянец Александр