Шукаев Иван Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Шукаев Роман Максимович
Мать: Шукаева Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1890
Мать ребёнка: Шукаева Параскева Флоровна
Рождение ребёнка
24.10.1893
Мать ребёнка: Шукаева Параскева Флоровна
Рождение ребёнка
10.08.1897
Мать ребёнка: Шукаева Параскева Флоровна
Рождение ребёнка
01.09.1901
Дочь: Смирнова (Шукаева) Елизавета Ивановна
Мать ребёнка: Шукаева Параскева Флоровна
Рождение ребёнка
16.03.1904
Мать ребёнка: Шукаева Параскева Флоровна
Бракосочетание
18.01.1906
Жена: Юева Мария Дмитриевна
Смерть
Неизвестно