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Шукаев Иван Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Шукаев Роман Максимович

Мать: Шукаева Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шукаева Параскева Флоровна

Рождение ребёнка
08.10.1890

Сын: Шукаев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Шукаева Параскева Флоровна

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.10.1893

Сын: Шукаев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Шукаева Параскева Флоровна

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.08.1897

Сын: Шукаев Кирилл Иванович

Мать ребёнка: Шукаева Параскева Флоровна

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.09.1901

Дочь: Смирнова (Шукаева) Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: Шукаева Параскева Флоровна

Рождение ребёнка
16.03.1904

Сын: Шукаев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Шукаева Параскева Флоровна

Бракосочетание
18.01.1906

Жена: Юева Мария Дмитриевна

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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