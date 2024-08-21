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Шукаева Параскева Флоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шукаев Иван Романович

Рождение ребёнка
08.10.1890

Сын: Шукаев Андрей Иванович

Отец ребёнка: Шукаев Иван Романович

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.10.1893

Сын: Шукаев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Шукаев Иван Романович

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.08.1897

Сын: Шукаев Кирилл Иванович

Отец ребёнка: Шукаев Иван Романович

Дешовки, Козельский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.09.1901

Дочь: Смирнова (Шукаева) Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Шукаев Иван Романович

Рождение ребёнка
16.03.1904

Сын: Шукаев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Шукаев Иван Романович

Смерть
Неизвестно

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