Шукаева Параскева Флоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.10.1890
Отец ребёнка: Шукаев Иван Романович
Рождение ребёнка
24.10.1893
Отец ребёнка: Шукаев Иван Романович
Рождение ребёнка
10.08.1897
Отец ребёнка: Шукаев Иван Романович
Рождение ребёнка
01.09.1901
Дочь: Смирнова (Шукаева) Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Шукаев Иван Романович
Рождение ребёнка
16.03.1904
Отец ребёнка: Шукаев Иван Романович
Смерть
Неизвестно