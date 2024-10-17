Старостин Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения20.09.1894
Дата смерти13.06.1895
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1894
Крещение
22.09.1894
восприемники: Владимирской губ., Юрьевского у., Спасской вол., д. Ногосково крестьянский сын Косьма Михайлов Старостин и Ярославской губ., Любимского у., Естенской вол., д. Баринцева крестьянская деви... Показать все
Смерть
13.06.1895
Причина смерти: от катарра кишечника | от катарра кишков
Похороны
15.06.1895