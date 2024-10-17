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Старостин Иван Иванович

Место рождения

Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд

Дата рождения

20.09.1894

Дата смерти

13.06.1895

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1894

Отец: Старостин Иван Михайлович

Мать: Старостина (Артамонова) Параскева Ильина

Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд
Крещение
22.09.1894
Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд
восприемники: Владимирской губ., Юрьевского у., Спасской вол., д. Ногосково крестьянский сын Косьма Михайлов Старостин и Ярославской губ., Любимского у., Естенской вол., д. Баринцева крестьянская деви... Показать все
Смерть
13.06.1895
Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд
Причина смерти: от катарра кишечника | от катарра кишков
Похороны
15.06.1895

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