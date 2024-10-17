Старостин Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1893
Рождение ребёнка
20.09.1894
Мать ребёнка: Старостина (Артамонова) Параскева Ильина
Рождение ребёнка
09.09.1895
Дочь: (Старостина) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Старостина (Артамонова) Параскева Ильина
восприемники: Смоленской губ, Гжатского у., Пречистинской вол., д. Суховистья крестьяник Василий Дмитриев и Ярославской губ., Любимского у., Васьлтевской вол., д. Баринцевой крестьянская девица Юлия И... Показать все
Смерть
Неизвестно