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Старостин Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1893

Жена: Старостина (Артамонова) Параскева Ильина

Рождение ребёнка
20.09.1894

Сын: Старостин Иван Иванович

Мать ребёнка: Старостина (Артамонова) Параскева Ильина

Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
09.09.1895

Дочь: (Старостина) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Старостина (Артамонова) Параскева Ильина

Черкизово, Ростокинская волость, Московский уезд
восприемники: Смоленской губ, Гжатского у., Пречистинской вол., д. Суховистья крестьяник Василий Дмитриев и Ярославской губ., Любимского у., Васьлтевской вол., д. Баринцевой крестьянская девица Юлия И... Показать все
Смерть
Неизвестно

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