Короткова Екатерина Матвеевна Панфутова 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Короткова Екатерина Матвеевна Панфутова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1874, Павловка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Панфутов Матвей СеменовичНеизвестно г.р.
Супруги
Коротков Павел Григорьевич1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Панфутов Матвей Семенович

Мать: ?

Павловка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
29.06.1890

Муж: Коротков Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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