Короткова Екатерина Матвеевна Панфутова
женский, родилась 1874, Павловка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецПанфутов Матвей СеменовичНеизвестно г.р.
Супруги
Коротков Павел Григорьевич1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Панфутов Матвей Семенович
Мать: ?
Павловка, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
29.06.1890
Смерть
Неизвестно