?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Сын: Панфутов Константин Матвеевич
Отец ребёнка: Панфутов Матвей Семенович
Село Павловка , Карсунский уезд , Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Короткова Екатерина Панфутова
Отец ребёнка: Панфутов Матвей Семенович
Село Павловка , Карсунский уезд
Смерть
Неизвестно