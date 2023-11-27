Горбатов Дмитрий Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1985
Бракосочетание
05.09.2008
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.01.2010
Дочь: Горбатова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Горбатова Ирина Витальевна
Рождение ребёнка
10.01.2017
Дочь: Горбатова Ксения Дмитриена
Мать ребёнка: Горбатова Ирина Витальевна
Рождение ребёнка
21.12.2020
Дочь: Горбатова Варвара Дмитриевна
Мать ребёнка: Горбатова Ирина Витальевна