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Горбатов Дмитрий Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1985

Отец: Горбатов Виктор Валентинович

Мать: Горбатова Марина Владимировна

Бракосочетание
05.09.2008

Жена: Горбатова Ирина Витальевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.01.2010

Дочь: Горбатова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Горбатова Ирина Витальевна

Рождение ребёнка
10.01.2017

Дочь: Горбатова Ксения Дмитриена

Мать ребёнка: Горбатова Ирина Витальевна

Рождение ребёнка
21.12.2020

Дочь: Горбатова Варвара Дмитриевна

Мать ребёнка: Горбатова Ирина Витальевна

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