Горбатова (Шкиль) Ирина Витальевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбатова (Шкиль) Ирина Витальевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1987

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.09.2008

Муж: Горбатов Дмитрий Викторович

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
31.01.2010

Дочь: Горбатова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Горбатов Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
10.01.2017

Дочь: Горбатова Ксения Дмитриена

Отец ребёнка: Горбатов Дмитрий Викторович

Рождение ребёнка
21.12.2020

Дочь: Горбатова Варвара Дмитриевна

Отец ребёнка: Горбатов Дмитрий Викторович

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