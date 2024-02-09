Гаращенко (Кальченко) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кальченко Степан
Мать: Кальченко Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаращенко Екатерина Тарасовна
Отец ребёнка: Гаращенко Тарас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаращенко Валентина Тарсовна
Отец ребёнка: Гаращенко Тарас
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаращенко Виктор Тарасович
Отец ребёнка: Гаращенко Тарас
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаращенко Тарас