Гаращенко (Кальченко) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаращенко (Кальченко) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кальченко Степан

Мать: Кальченко Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаращенко Екатерина Тарасовна

Отец ребёнка: Гаращенко Тарас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаращенко Валентина Тарсовна

Отец ребёнка: Гаращенко Тарас

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаращенко Виктор Тарасович

Отец ребёнка: Гаращенко Тарас

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаращенко Тарас

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