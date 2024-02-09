Гаращенко Тарас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаращенко Тарас

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаращенко Екатерина Тарасовна

Мать ребёнка: Гаращенко (Кальченко) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаращенко Валентина Тарсовна

Мать ребёнка: Гаращенко (Кальченко) Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаращенко Виктор Тарасович

Мать ребёнка: Гаращенко (Кальченко) Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гаращенко (Кальченко) Татьяна Степановна

Смерть
Неизвестно

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