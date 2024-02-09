Кальченко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Солодовникова (Жила) Екатерина Степановна
Отец ребёнка: Кальченко Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаращенко (Кальченко) Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Кальченко Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Машкова (Кальченко) Дарья Степановна
Отец ребёнка: Кальченко Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Павел Стеанович
Отец ребёнка: Кальченко Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Алексей Степанович
Отец ребёнка: Кальченко Степан
Смерть
Неизвестно