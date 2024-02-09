Кальченко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Солодовникова (Жила) Екатерина Степановна

Отец ребёнка: Кальченко Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гаращенко (Кальченко) Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Кальченко Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Машкова (Кальченко) Дарья Степановна

Отец ребёнка: Кальченко Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Павел Стеанович

Отец ребёнка: Кальченко Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Алексей Степанович

Отец ребёнка: Кальченко Степан

Смерть
Неизвестно

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