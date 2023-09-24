Савукова (Кошелева) Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.08.1920
Дата смерти31.08.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1920
Рождение ребёнка
08.08.1940
Отец ребёнка: Савуков Федор Петрович
Рождение ребёнка
14.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савуков Федор Петрович
Рождение ребёнка
?.04.1949
Сын: Савуков Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Савуков Федор Петрович
Смерть
31.08.1974