Савукова (Кошелева) Пелагея Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савукова (Кошелева) Пелагея Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.08.1920

Дата смерти

31.08.1974

Пол

Женский

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1920

Отец: Кошелев Андрей Семенович

Мать: Кошелева (Бормотова) Лукерья Евграфовна

Рождение ребёнка
08.08.1940

Сын: Савуков Леонид Федорович

Отец ребёнка: Савуков Федор Петрович

Рождение ребёнка
14.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савуков Федор Петрович

Рождение ребёнка
?.04.1949

Сын: Савуков Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Савуков Федор Петрович

Смерть
31.08.1974

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