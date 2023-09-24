Савуков Федор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1912
Дата смерти29.09.1974
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1912
Рождение ребёнка
08.08.1940
Мать ребёнка: Савукова (Кошелева) Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
14.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Савукова (Кошелева) Пелагея Андреевна
Рождение ребёнка
?.04.1949
Сын: Савуков Анатолий Федорович
Мать ребёнка: Савукова (Кошелева) Пелагея Андреевна
Смерть
29.09.1974