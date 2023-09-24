Савуков Федор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавуков Федор Петрович

Савуков Федор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1912

Дата смерти

29.09.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1912

Отец: Савуков Петр Алексеевич

Мать: Савукова (Гасан) Анна Васильевна

Рождение ребёнка
08.08.1940

Сын: Савуков Леонид Федорович

Мать ребёнка: Савукова (Кошелева) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
14.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Савукова (Кошелева) Пелагея Андреевна

Рождение ребёнка
?.04.1949

Сын: Савуков Анатолий Федорович

Мать ребёнка: Савукова (Кошелева) Пелагея Андреевна

Смерть
29.09.1974

Мы используем куки для улучшения работы сайта.