Вшивцев Яков Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВшивцев Яков Дмитриевич

Вшивцев Яков Дмитриевич

avatar

Место рождения

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1909

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

1868 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Вшивцев Дмитрий Иванович

Мать: Вшивцева Анна Матвеевна

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1942
Пропал без вести на ВОВ
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close