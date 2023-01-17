Вшивцев Яков Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1909
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Вшивцев Дмитрий Иванович
Мать: Вшивцева Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вшивцева Евдокия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942
Пропал без вести на ВОВ