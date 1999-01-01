(Вшивцева) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Вшивцева) Ольга Яковлевна

(Вшивцева) Ольга Яковлевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Вшивцев Яков Дмитриевич

Мать: Вшивцева Евдокия

Смерть
1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close