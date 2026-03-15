Волкова Матрена Архиповна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Волкова Матрена Архиповна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1828, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Супруги
Волков Петр Никифоров1828 г.р.
Дети
(Волкова) Авдотья Петровна1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Петр Никифоров

Рождение ребёнка
1847

Дочь: (Волкова) Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Волков Петр Никифоров

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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