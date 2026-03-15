Волкова Матрена Архиповна
женский, родилась 1828, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
Супруги
Волков Петр Никифоров1828 г.р.
Дети
(Волкова) Авдотья Петровна1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847
Дочь: (Волкова) Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Волков Петр Никифоров
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно