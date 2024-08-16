Сергей Самойлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1809
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Самойла (Самсон или Семен)
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Лазарь Сергеевич
Мать ребёнка: Прасковья Николаевна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Яков Сергеевич
Мать ребёнка: Прасковья Николаевна
Смерть
1809