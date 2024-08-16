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Сергей Самойлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1809

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Самойла (Самсон или Семен)

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Лазарь Сергеевич

Мать ребёнка: Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Яков Сергеевич

Мать ребёнка: Прасковья Николаевна

Смерть
1809

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