Прасковья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783

Сын: Лазарь Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Самойлович

Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Самойлович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Яков Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Самойлович

Смерть
Неизвестно

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