Прасковья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Сын: Лазарь Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Самойлович
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Самойлович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Яков Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Самойлович
Смерть
Неизвестно