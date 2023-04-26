Анна Ефимовна
Место рождениядер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Евфимий Трофимов
Мать: не указана
Бракосочетание
30.?.1870
Муж: Памфил Федоров
Рождение ребёнка
06.02.1871
Дочь: Агафья Памфилова
Отец ребёнка: Памфил Федоров
Рождение ребёнка
17.12.1872
Сын: Пивкин Петр Памфилов
Отец ребёнка: Памфил Федоров
Смерть
Неизвестно