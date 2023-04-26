Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ефимовна

Место рождения

дер. Голодяевка, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Евфимий Трофимов

Мать: не указана

Бракосочетание
30.?.1870

Муж: Памфил Федоров

Рождение ребёнка
06.02.1871

Дочь: Агафья Памфилова

Отец ребёнка: Памфил Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.12.1872

Сын: Пивкин Петр Памфилов

Отец ребёнка: Памфил Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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