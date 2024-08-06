Гребнева (Волошина) Наталья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребнева (Волошина) Наталья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребнев Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Гребнев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребнева Фаина Алексеевна

Отец ребёнка: Гребнев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силиверстова (Гребнева) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Гребнев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойленко (Гребнева) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Гребнев Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гребнев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
04.11.1912

Дочь: Темченко (Гребнева) Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Гребнев Алексей Николаевич

Смерть
Неизвестно

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