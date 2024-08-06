Гребнева (Волошина) Наталья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гребнев Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Гребнев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гребнева Фаина Алексеевна
Отец ребёнка: Гребнев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Силиверстова (Гребнева) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Гребнев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самойленко (Гребнева) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Гребнев Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.11.1912
Дочь: Темченко (Гребнева) Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Гребнев Алексей Николаевич
Смерть
Неизвестно