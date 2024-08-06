Гребнев Алексей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гребнев Алексей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гребнев Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Гребнева (Волошина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребнева Фаина Алексеевна

Мать ребёнка: Гребнева (Волошина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Силиверстова (Гребнева) Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Гребнева (Волошина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самойленко (Гребнева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Гребнева (Волошина) Наталья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гребнева (Волошина) Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
04.11.1912

Дочь: Темченко (Гребнева) Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Гребнева (Волошина) Наталья Николаевна

Смерть
Неизвестно

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