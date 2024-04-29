Климов Филат Харламович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1707 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707 ст.
Отец: Климов Харлам
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1741 ст.
Мать ребёнка: Климова Пелагия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.
Мать ребёнка: Климова Пелагия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.
Сын: Климов Перфилий Филатович
Мать ребёнка: Климова Пелагия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.
Мать ребёнка: Климова Пелагия Федоровна
Смерть
Неизвестно