Климов Филат Харламович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимов Филат Харламович

Климов Филат Харламович

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1707 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1707 ст.

Отец: Климов Харлам

Мать: не указана

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Пелагия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1741 ст.

Сын: Климов Захар Филатович

Мать ребёнка: Климова Пелагия Федоровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1744 ст.

Сын: Климов Викул Филатович

Мать ребёнка: Климова Пелагия Федоровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.

Сын: Климов Перфилий Филатович

Мать ребёнка: Климова Пелагия Федоровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.

Сын: Климов Ефим Филатович

Мать ребёнка: Климова Пелагия Федоровна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.