Тузова (Корзникова) Агриппина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТузова (Корзникова) Агриппина Ивановна

Тузова (Корзникова) Агриппина Ивановна

Место рождения

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

До 1795

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Корзников Иван Леонтьевич

Мать: ?

Лычный, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Тузов Ларион Михайлович

Отец ребёнка: Тузов Михаил Сидорович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Тузов Степан Михайлович

Отец ребёнка: Тузов Михаил Сидорович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Тузов Михаил Сидорович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Фотинья Михайловна

Отец ребёнка: Тузов Михаил Сидорович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тузов Михаил Сидорович

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1795
Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close