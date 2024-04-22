Тузова (Корзникова) Агриппина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиДо 1795
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Корзников Иван Леонтьевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: Тузов Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Тузов Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Тузов Михаил Сидорович
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Фотинья Михайловна
Отец ребёнка: Тузов Михаил Сидорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1795