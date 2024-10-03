Меркул Афанасьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Афанасий Корнеев
Мать: Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марья Меркулова
Мать ребёнка: Анна Константиновна
Рождение ребёнка
1826
Рождение ребёнка
1827
Смерть
1835
Рождение ребёнка
1840