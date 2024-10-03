Меркул Афанасьевич Около 1800 — найти родственников по фамилии на Familio
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Меркул Афанасьевич

Место рождения

Вишневая, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1783 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Жена

Около 1801 г.р.

Дети

1825 г.р.
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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Афанасий Корнеев

Мать: Аксинья

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Константиновна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марья Меркулова

Мать ребёнка: Анна Константиновна

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1826

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Константиновна

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Константиновна

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Смерть
1835
Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Константиновна

Вишневая, город Алексин, Тульская область

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