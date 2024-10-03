Анна Константиновна Около 1801 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

1825 г.р.
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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Константин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркул Афанасьевич

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Марья Меркулова

Отец ребёнка: Меркул Афанасьевич

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1826

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меркул Афанасьевич

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1827

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меркул Афанасьевич

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меркул Афанасьевич

Вишневая, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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