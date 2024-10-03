Анна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меркул Афанасьевич
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Марья Меркулова
Отец ребёнка: Меркул Афанасьевич
Рождение ребёнка
1826
Рождение ребёнка
1827
Рождение ребёнка
1840
Смерть
Неизвестно