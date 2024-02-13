Дрокин Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрокин Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

1962 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
2008 г.р.
2012 г.р.
2020 г.р.

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1981

Отец: Дрокин Иван

Мать: Дрокина Лариса Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дрокина Екатерина

Рождение ребёнка
01.11.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Черных Анастасия Алексеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.02.2008

Сын: Дрокин Даниэль

Мать ребёнка: Дрокина Екатерина

Рождение ребёнка
30.10.2012

Сын: Дрокин Рафаэль

Мать ребёнка: Дрокина Екатерина

Рождение ребёнка
27.01.2020

Дочь: Дрокина Эмели

Мать ребёнка: Дрокина Екатерина

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