Дрокина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрокина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрокин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
17.02.2008

Сын: Дрокин Даниэль

Отец ребёнка: Дрокин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
30.10.2012

Сын: Дрокин Рафаэль

Отец ребёнка: Дрокин Сергей Иванович

Рождение ребёнка
27.01.2020

Дочь: Дрокина Эмели

Отец ребёнка: Дрокин Сергей Иванович

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