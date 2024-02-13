Дрокина Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.02.2008
Сын: Дрокин Даниэль
Отец ребёнка: Дрокин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
30.10.2012
Сын: Дрокин Рафаэль
Отец ребёнка: Дрокин Сергей Иванович
Рождение ребёнка
27.01.2020
Дочь: Дрокина Эмели
Отец ребёнка: Дрокин Сергей Иванович