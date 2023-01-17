Пётр Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПётр Иванов

Пётр Иванов

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Около 1771 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1802 г.р.

Дети

Около 1828 г.р.
Около 1831 г.р.
1833 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: Иван Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Пётр Петров

Мать ребёнка: Аграфена Петрова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Ирина Петрова

Мать ребёнка: Аграфена Петрова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.05.1833 ст.

Дочь: Елена Петрова

Мать ребёнка: Аграфена Петрова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Петрова

Смерть
1854
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close