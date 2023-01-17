Пётр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: Иван Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Пётр Петров
Мать ребёнка: Аграфена Петрова
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Ирина Петрова
Мать ребёнка: Аграфена Петрова
Рождение ребёнка
15.05.1833 ст.
Дочь: Елена Петрова
Мать ребёнка: Аграфена Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Петрова
Смерть
1854