Аграфена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Около 1828 г.р.
Около 1831 г.р.
1833 г.р.

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СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Пётр Петров

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Ирина Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.05.1833 ст.

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Пётр Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Иванов

Смерть
Неизвестно
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